أمانة الرياض تُزيل “400” لوحة إعلانية مخالفة

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أزالت أمانة منطقة الرياض ممثلة في بلدية البطحاء الفرعية 400 لوحة مخالفة ضمن حملة شملت الأحياء التابعة لنطاقها في وسط العاصمة

وذلك لإزالة اللوحات الإعلانية العشوائية المخالفة التي توضع لغرض الدعاية والإعلان في الأراضي وممرات المشاة

والجزر الوسطية للشوارع والأرصفة مما يحدث تشويهًا بصريًا وخدشًا للجانب الجمالي للمدينة

ومخاطر على سلامة مستخدمي الطرقات إضافة لمخالفتها للأنظمة والتعليمات.

وأفاد رئيس بلدية البطحاء فهد الحمود، أن البلدية مستمرة في متابعة تلك التجاوزات التي تخالف التعليمات المنصوص عليها

ضمن لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية وسوف تتم معاقبة المخالفين حسب ما نصت عليه التعليمات الصادرة.

وأضاف الحمود، أن الحملة نفذت من قبل قسم الرقابة العامة بالبلدية وشملت عددًا من الأحياء في وسط المدينة

ونتج عنها إزالة عدد 400 لوحة مخالفة متفاوتة الأحجام والمقاسات وضعت بطرق عشوائية تشوه المظهر العام للمدينة

وتعرض مستخدمي الطريق للمخاطر كونها غير مستوفية للإشترطات الفنية واللوائح التنظيمية للوحات.