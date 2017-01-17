مدني جدة يُخمد حريق اندلع في مجموعة ورش جنوب المحافظة

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أخمدت فرق الدفاع المدني بمحافظة جدة حريق اندلع في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء بمجموعة ورش جنوب المحافظة.

وأفاد المتحدث باسم الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة أن الحريق نشب في منجرة داخل مستودع أخشاب

امتد لورشة سيارات وورشة حدادة ومركز صيانة مولدات مشيدة جميعها من الطوب الإسمنتي

ومسقوفة بالصاج الحديدي جنوب شرقي محافظة جدة.

وأشار إلي أن ورشتين من مجموع الورش تأثرتا بشكل كامل من الحريق وعملت فرق الدفاع المدني على محاصرة الحريق

في منطقة الاحتراق ومنع امتداده للورش المتاخمة للحريق

من خلال المكافحة من كافة الجهات وتوغل بعض الفرق لمصادر اللهب خاصة في الجزء المتعلق بورشة النجارة.

وقال إنه تم استحداث منطقة إسناد جنوب موقع الحادث تمركزت بها الفرق المساندة

بالإضافة إلي صهاريج المياه والمعدات الثقيلة التي استخدمت في عمليات إطفاء الحريق

في فترات من عمليات الإخماد استدعى الأمر لتدخلها مع الفرق المباشرة.