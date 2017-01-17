الجيش اليمني يصادر صواريخ زلزال ويسيطر على “جبل دوه”

شارك عبر واتساب

سيطرت وحدات من الجيش اليمني المسنود من المقاومة، على كامل جبل دوه، والتباب المجاورة في منطقة نهم (شرق العاصمة اليمنية صنعاء)، وسط استمرار المعارك العنيفة مع مليشيا الحوثي.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية؛ عن مصادر عسكرية أن قوات الجيش تواصل تقدّمها، وغَنِمت مجموعة صواريخ زلزال مع قاعدة إطلاق

وأربع سيارات عسكرية كان على متنها أربعة رشاشات ثقيلة عيار 23، وعربة BMB

بالإضافة إلي ثلاثة مخازن للذخيرة، وعشر قاذفات RBG، وسبعة رشاشات 12

وثمانية معدلات، ومخازن أدوية، ومخازن تغذية، وملابس، وكذلك حراثة كانت مُعَدّة لشق الطرق.

وكانت قوات الجيش اليمني قد سيطرت الليلة الماضية على جبل حلبان وعلى عدد من المواقع والتباب الجبلية

وكبّدت مليشيا الحوثي خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.