العدد 21817 17 يناير 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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أرامكو: نسعى لزيادة الإنتاج النفطي والاستثمار في الطاقة المتجددة

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أرامكو: نسعى لزيادة الإنتاج النفطي والاستثمار في الطاقة المتجددة
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قال الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية أمين الناصر إن المملكة تعمل على زيادة طاقة إنتاج النفط من المستوى الحالي البالغ 12.5 مليون برميل يومياً.

وقال الناصر متحدثا في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس إن العالم سيكون بحاجة لاستثمار 25 تريليون

دولار في طاقة إنتاج النفط الجديدة خلال السنوات الخمس وعشرين القادمة لتلبية الطلب.

وأضاف أنه بينما تبني المملكة طاقة إنتاج النفط فإنها تستثمر أيضا في الطاقة المتجددة.

و تابع الناصر إن المملكة ستستثمر ما يصل إلى 50 مليار دولار في الطاقة المتجددة بحلول 2023

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التصنيف: اقتصاد

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