تحذيرات من مستحضر “مغشوش” لعلاج الضعف الجنسي

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حذّرت الهيئة العامّة للغذاء والدواء من مستحضر يسوقه باعة متجولون ومواقع إلكترونية على أنه “طبيعي من خلاصة سمك القرش وفعّال في معالجة الضعف الجنسي”.

وأكدت أن المستحضر مغشوش بمادتين دوائيتين، إحداهما لا تستخدم إلا بوصفة طبية.

وأوضحت “الهيئة” -في بيان لها الثلاثاء (17 يناير 2017)- أن مفتشيها رصدوا مستحضر (SHARK EXTRACT Tablet)

الذي اتّضح أنه غير مسجّل، ويحمل ادعاءات مضللة، وجرى غشه بموادّ دوائية، ويسوق من باعة متجولين

ومواقع على شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، على أنه مستحضر طبيعي مكون من خلاصة سمك القرش

وخالٍ من المواد الدوائية وفعّال لمعالجة الضعف الجنسي، في حين أن هذا الادعاء مضلل وليس له أي أساس من الصحة.

وقالت الهيئة: “أظهرت التحاليل غش المستحضر بمادة SILDENAFIL الدوائية التي لا تستخدم إلا بموجب وصفة طبية

وتحت إشراف طبي، خصوصًا لمرضى القلب والضغط وكبار السن

إضافة إلى غش المستحضر بمادة PARACETAMOL الدوائية، التي تستخدم خافضةً للحرارة ومسكنةً للألم”.

وأوصت “الهيئة” المستهلكين بتجنب استخدام هذ المستحضر، والتخلص مما لديهم من عينات.

وشددت على أنها لم تأذن بفسح هذا المستحضر، وتتخذ الإجراءات النظامية

بالتعاون مع الجهات المختصة لسحبه من الأسواق ومنع دخوله إلى المملكة.

وأكّدت ضرورة تجنب استخدام المستحضرات الصيدلانية غير المسجلة لديها.

وأشارت إلى إمكانية معرفة المستحضرات المسجلة عن طريق الموقع الإلكتروني للهيئة

والتحقق من وجود رقم التسجيل الخاص بالهيئة على عبوة المستحضر.