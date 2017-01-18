شاهد.. مقتل العشرات من مسلحي داعش بغارة جوية غربي الموصل

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أعلن الجيش العراقي، يوم الأربعاء، مقتل عدد من عناصر تنظيم داعش الإرهابي، بغارة جوية على تجمع لهم في منطقة الرشيدية غربي الموصل، وبث فيديو لتلك الضربة الجوية.

ونقلت “سكاي نيوز” عن قائد عمليات “قادمون يا نينوى”، الفريق الركن عبد الامير يار الله، أن عناصر داعش قتلوا

مع تدمير عجلات مفخخة لهم أثناء محاولتهم الهرب من الساحل الأيسر إلى الساحل الأيمن

عن طريق الزوارق في منطقة الرشيدية.

وأشار إلى أن الضربة الجوية تم تنفيذها بطائرة “درون” من طراز CH4

استنادا إلى معلومات من المديرية العامة للاستخبارات والأمن في العراق، وحصدت العديد من مسلحي داعش.

وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، قد أعلن، الثلاثاء، بدء القوات العراقية تحركها ضد تنظيم داعش

في غربي الموصل وهي منطقة لايزال التنظيم المتشدد يسيطر عليها بالكامل.

وبدأت القوات العراقية منذ أكتوبر الماضي معركة بالتعاون مع ميليشيات الحشد الشعبي لاستعادة الموصل

وتمكنت من استعادة معظم الجزء الشرقي من المدينة من سيطرة داعش.