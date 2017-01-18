“الهلال الأحمر” بجدة يتلقى 3015 بلاغًا في النصف الأول من الشهر الجاري
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تلقى فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي، بمحافظة جدة خلال النصف الأول من شهر ربيع الآخر الجاري ، 3015 بلاغًا
تنوعت ما بين حالات مرضية وحوادث مرورية.
وأفاد المتحدث الرسمي للهيئة في جدة عبدالله أبوزيد، أن الفرق الإسعافية تعاملت مع الحالات في الموقع
بما يقتضيه الموقف حسب كل حالة، فيما نقلت الحالات الحرجة لمستشفيات المحافظة لتلقي العلاج
داعيًا قائدي المركبات إلى عدم السرعة والتهور، والالتزام بقواعد وأنظمة المرور، بما يكفل سلامتهم وسلامة الجميع.
الوسوم:الهلال الأحمر
التصنيف: محليات
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