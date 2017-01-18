ضبط وإشعار 90 منشأة مخالفة بالدمام

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كثفت بلدية وسط الدمام، الرقابة على المخالفات الإنشائية، في المباني التجارية والسكنية والمستودعات، وذلك للتأكد من الالتزام بضوابط البناء، فيما رصدت البلدية خلال جولاتها الرقابية التي تمت مؤخرًا العديد من المنشآت المخالفة.

وأوضح رئيس بلدية وسط الدمام المهندس حاتم الغامدي، أن البلدية شرعت في تكثيف جهودها المبذولة

للحد من ظاهرة المخالفات الإنشائية والإستحداثات العشوائية في المباني التجارية والسكنية والمستودعات والورش

ضمن أحياء المدينة والشوارع الرئيسة، وذلك انطلاقًا من مهامها في المحافظة على المظهر الحضاري للمدينة

والتأكد من الالتزام بضوابط البناء، إذ تعمل اللجنة المختصة على متابعة 28 مخططًا وحيًا سكنيًا وصناعيًا

على مدى الأسبوع وفي أوقات متفاوتة من اليوم.

وأَضاف أنه تم توجيه أكثر من 60 إشعارًا وضبط أكثر من 30 منشأة تجارية وسكنية مخالفة

يتمثل معظمها في إلغاء مواقف السيارات بالدور الأرضي وتحويله إلى غرف وسكن للعمالة

ومناطق استقبال للشقق المفروشة إلى جانب توسعة الملاحق بدور السطح ب

شكل كبير وتحويله إلى شقق تتطلب مزيدًا من مواقف السيارات

وقيام بعض ملاك المباني بوضع أسقف من الألمنيوم على أسطح المباني بشكل مخالف وغير آمن ومشوه للمظهر العام

من جانبه أكد مدير الشؤون الفنية ببلدية وسط الدمام المهندس يعقوب التريكي أن القسم المختص برخص البناء يقوم

بتزويد المواطنين الراغبين في إجراء التعديل أو الإضافة لمبانيهم بجميع المعلومات اللازمة لإنجاز طلباتهم

مشدداً أن الأعمال الإنشائية كالإضافة أو الترميم تتطلب الحصول على ترخيص من البلدية.