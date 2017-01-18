الجيش التركي يعلن عن مقتل 17 مسلحا من داعش شمالي سوريا
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تمكن الجيش التركي من قتل 17 مسلحا من تنظيم داعش وقصف 145 هدفا تابعا للتنظيم ، شمالي سوريا .
وأفادت القوات المسلحة التركية في بيان لها اليوم أن سلاح المدفعية وراجمات الصواريخ التركية استهدفت 137 هدفا
لداعش شمالي سوريا وذلك في إطار عملية ” درع الفرات ”
مبينا أن القصف المدفعي والصاروخي أسفر عن تدمير ملاجئ ومنصات دفاعية
ومنشآت قيادية وآليات مزودة بالسلاح تابعة للتنظيم .
وأشار البيان إلى أن مقاتلات تركية قصفت 8 أهداف لداعش في قرية سفلانية التابعة لمدينة الباب شمالي سوريا
ودمرت فيها 6 ملاجئ ومبنى مقر عسكري ، وسيارة مفخخة ، مؤكدا أن العمليات أسفرت عن مقتل 17 عنصرا من داعش .
التصنيف: دولية
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