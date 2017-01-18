الذهب يهبط من أعلى مستوى في 8 أسابيع

شارك عبر واتساب

تراجع الذهب اليوم الأربعاء من أعلى مستوى في ثمانية أسابيع والذي سجله في الجلسة السابقة في الوقت الذي دفع فيه تعافى الدولار قبل صدور بيانات التضخم الأمريكية وخطاب تلقيه رئيسة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جانيت يلين بعض المشترين إلى بيع المعدن الأصفر لتحقيق أرباح.

وصعد الذهب إلى 1218.64 دولار للأوقية (الأونصة) أمس الثلاثاء في الوقت الذي انخفض فيه مؤشر الدولار

إلى أدنى مستوى في أربعة أسابيع متضررا من تصريحات للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترمب بأن قوة العملة الأمريكية

مقابل اليوان تلحق ضررا بالشركات الأمريكية.

كما أدى خطاب ألقته رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي

الجنيه الاسترليني للارتفاع بعد أن جاء مهدئا لأعصاب السوق.

وسعى المعدن الثمين للحفاظ على مكاسبه في الوقت الذي استعاد فيه مؤشر الدولار بعض مكاسبه اليوم الأربعاء.

لكن بحلول الساعة 1041 بتوقيت جرينتش انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.3 في المئة

إلى 1212.50 دولار للأوقية (الأونصة) فيما تراجع الذهب في العقود الأمريكية الآجلة تسليم فبراير شباط 60 سنتا إلى 1212.30 دولار.

وقال كارستن فريتش المحلل لدى كومرتس بنك “من الطبيعي أن تلتقط الأسعار أنفاسها

بعد المكاسب القوية التي شهدتها على مدى الأيام القليلة الماضية.”

وينتظر المتعاملون صدور بيانات التضخم الأمريكية في الساعة 1330 بتوقيت جرينتش

وخطاب تلقيه رئيسة مجلس الاحتياطي الاتحادي جانيت يلين بشأن سياسة أسعار الفائدة

وهو ما سيوفر اتجاها جديدا للدولار والذهب.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى انخفضت الفضة 0.2 في المئة إلى 17.13 دولار للأوقية (الأونصة)

فيما هبط البلاتين 0.5 في المئة إلى 969.90 دولار للأوقية وفقد البلاديوم 0.3 في المئة إلى 745.60 دولار للأوقية.