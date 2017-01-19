الجيش اليمني يقطع خطوط الإمداد عن الانقلابيين في نهم
أعلن الجيش اليمني إحكام قبضته مجدداً على سلسلة جبال النشمة المطلة على مديرية أرحب شمال شرق صنعاء.
وأكد مصدر عسكري مسؤول بالمنطقة العسكرية السابعة ومقر قيادتها المركزية في محافظة مأرب
أن التقدم المحرز للجيش من شأنه أن يقطع خطوط الإمداد لميليشيات الانقلابيين في جبهة نهم.
وقال الجيش اليمني من جهة أخرى إن معاركه لتحرير منطقة “ضبوعة” التابعة لمنطقة نهم مستمرة لليوم الثالث على التوالي
مبينًا أن وحداته المسنودة بالمقاومة الشعبية المقاتلة في الجبهة
تواصل تقدمها وسط اشتباكات عنيفة مع ميليشيات الانقلابيين.
وفي عدن أكد مدير الشرطة في العاصمة المؤقتة اللواء شلال شائع، إحباط قوات مكافحة الإرهاب في بلاده
مخططًا لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف مواقع حيوية ومسؤولين حكوميين بارزين.
وأشار اللواء شلال في تصريح له وفقا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية، إلى أن ذلك المخطط، تشرف على تمويله
وتنفيذه ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية، في محاولة بائسة منها لزعزعة الأمن والاستقرار وحل الفوضى
والإرهاب في مدن العاصمة، متعهداً بكشف ذلك المخطط قريباً، للرأي العام.
الوسوم:اليمن
التصنيف: دولية
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