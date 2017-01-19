الجيش اليمني يقطع خطوط الإمداد عن ‏الانقلابيين في نهم

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أعلن الجيش اليمني إحكام قبضته مجدداً على ‏سلسلة جبال النشمة المطلة على مديرية أرحب ‏شمال شرق صنعاء.‏

وأكد مصدر عسكري مسؤول بالمنطقة العسكرية ‏السابعة ومقر قيادتها المركزية في محافظة مأرب

‏أن التقدم المحرز للجيش من شأنه أن يقطع ‏خطوط الإمداد لميليشيات الانقلابيين في جبهة نهم.‏

وقال الجيش اليمني من جهة أخرى إن معاركه ‏لتحرير منطقة “ضبوعة‏‏” التابعة لمنطقة نهم ‏مستمرة لليوم الثالث على التوالي

مبينًا أن وحداته ‏المسنودة بالمقاومة الشعبية المقاتلة في الجبهة

‏تواصل تقدمها ‏وسط اشتباكات عنيفة مع ميليشيات ‏الانقلابيين.‏

‏وفي عدن أكد مدير الشرطة في العاصمة المؤقتة اللواء ‏شلال شائع، إحباط قوات مكافحة الإرهاب في ‏بلاده

مخططًا لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف ‏مواقع حيوية ومسؤولين حكوميين بارزين.‏

وأشار اللواء شلال في تصريح له وفقا لوكالة الأنباء ‏اليمنية الرسمية، إلى أن ذلك المخطط، تشرف ‏على تمويله

وتنفيذه ميليشيا الحوثي وصالح ‏الانقلابية، في محاولة بائسة منها لزعزعة الأمن ‏والاستقرار وحل الفوضى

والإرهاب في مدن ‏العاصمة، متعهداً بكشف ذلك المخطط قريباً، ‏للرأي العام.‏