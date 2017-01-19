طالبتان تنقذان 55 طالبة بعد إغماء سائق الباص أثناء القيادة

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ضربت الطالبتان أشواق بخش وفاطمة حسن الصعب المثل في الشجاعة والإقدام بعد أن أنقذتا 55 طالبة من زميلاتهن عند تعرض سائق الباص لحالة إغماء أدت لانحراف الباص عن مساره.

وتعود التفاصيل إلي أن سائق الباص قام بنقل الطالبات من مدرسة أبي عروة المتوسطة والثانوية للبنات بمحافظة الجموم

وهو بطريقه لمنازلهن أصيب بنوبة إغماء سكر، مما أدى لانحراف الباص عن مساره

واصطدامه بعمود موقف سيارات أدى لكسر زجاج نوافذ من الجهة اليمنى .

واستمرار الباص في سيره دون توقف باتجاه الطريق العام

مما اضطر الطالبتين أشواق بخش وفاطمة حسن الصعب لإدارة الموقف ومحاولاتهما إيقاف الباص

وتحويل مساره عن الخطر حتى تمكنتا من إيقافه وإنهاء الموقف وإنقاذ زميلاتهن.

وقُدمت الإسعافات الأولية لسائق الباص من حارس مدرسة أبي عروة “محمد المعبدي”

وإخراج الطالبات من الباص وتوفير باص بديل لنقلهن بعد الاطمئنان عليهن من قبل قائدتي المدرستين إيمان البركاتي

وفاتن الشريف كما قدمتا خطابات الشكر والتقدير لهما نظير شجاعتهما وحسن تصرفهما في إيقاف الباص وإنقاذ الزميلات.