السياحة العالمية تواصل نموها بـ3.9% رغم التحديات

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قالت منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، إن الطلب على الساحة العالمية، ظل مرتفعاً في العام الماضي، رغم التحديات.

وأضاف تقرير المنظمة، أن السياحة سجلت نمواً بنسبة 3.9%، ليصل عدد السائحين في العالم

إلى 1235 مليوناً، وفق أحدث الإحصاءات.

وارتفع عدد السائحين لمدة ليلة واحدة، بمقدار 46 مليون سائح.

وسجلت السياحة العالمية نمواً العام الماضي للعام السابع على التوالي منذ الأزمة العالمية عام 2009.

واستقبلت منطقة الشرق الأوسط 54 مليون سائح في العام الماضي