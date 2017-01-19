السجن والجلد لمواطن أيّد “داعش” وحرّض شقيقه

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قضت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً ابتدائياً بحق متهم “سعودي”، وذلك بعد ثبوت إدانته بتأييد تنظيم “داعش” الإرهابي وتحريض شقيقه على الاقتناع بأفكار التنظيم المنحرفة

من خلال إرساله مقاطع وإصدارات التنظيم الإرهابي إليه وتخزينه في هاتفيه الجوالين المضبوطين مواد تؤيد “داعش” الإرهابي، وصوراً لزعيمه ومقاتليه، ومتابعته إصدارات التنظيم المرئية

ما من شأنه المساس بالنظام العام، وشربه المسكر، وتعاطيه الحشيش المخدر.

وقررت المحكمة عقوبته على ما أدين به بجلده ثمانين جلدة حداً؛ لشربه المسكر، وتعاطيه الحشيش المخدر

وسجنه على باقي ما أدين به مدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه؛ منها ثلاث سنوات

استناداً إلى الأمر الملكي رقم أ/ 44، وسنتان استناداً إلى المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية

ومصادرة هاتفيه المحمولين المستخدمين في الجريمة؛ استناداً إلى المادة الثالثة عشرة من النظام ذاته

كما قررت المحكمة منعه من السفر إلى الخارج مدة مماثلة لمدة سجنه، تبدأ بعد خروجه من السجن.