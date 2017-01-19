مقتل عشرات رجال الإطفاء بانهيار برج شاهق في طهران

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قتل 30 رجل إطفاء عند انهيار برج شاهق بفعل الحريق في طهران، حسبما قال تلفزيون بريس الإيراني اليوم الخميس.

وذكرت السلطات، قبل الانهيار، أن ما لا يقل عن 40 شخصا أصيبوا بجراح في النيران

التي اندلعت في الساعات الأولى من الصباح.

وقامت الشرطة، بتطويق الشوارع المحيطة بالبرج المؤلف من 17 طابقا

والتي كانت من أولى المباني الشاهقة في العاصمة الإيرانية.

وأوضح المتحدث باسم إدارة الاطفاء للتلفزيون الرسمي الإيراني، أن عشرة مراكز إطفاء استجابت

لإخماد الحريق الذي وقع عند الساعة الثامنة صباحا.