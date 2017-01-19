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أحبط رجال جمرك حالة عمار، محاولتين لتهريب كمية من الحبوب المخدرة (54.597 حبة مخدرة)، عبر عمليتين منفصلتين.

وأفاد مدير عامّ جمرك حالة عمار عبد العزيز النعيمة أنه تم ضبط المحاولة الأولى بعد قدوم المركبة إلى الجمرك

وقال “عند قيام المراقب الجمركي بإنهاء الإجراءات الجمركية المعتادة عثر على كمية من الحبوب بلغ عددها (53.647) حبة

مخبأة بداخل علب حلوى معدنية تحتوي على طبقتين” .

وأضاف “تم وضع الحبوب في الطبقة السفلى لمحاولة التمويه. وفي المحاولة الثانية، تم العثور على كمية بلغ عددها (950) حبّة

بعد قدوم المركبة، وبإنهاء إجراءاتها الجمركية، اشتبه المراقب الجمركي بالسائق ومرافقه

وتابع “وبتفتيشهم عثر على الحبوب المخدرة مخبّأة داخل ملابس السائق الداخلية بعد تثبيتها بأماكن حساسة

إلا أن يقظة رجال الجمارك حالت دون دخولها. مضيفًا أنه تم بعد ذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة”.

وأوضح مدير عامّ جمرك حالة عمار، أنه بالرغم لتعدد محاولات التهريب للممنوعات، فإن مثل هذه الطرق وغيرها

لم تعد تُشكّل أي صعوبة لدى منسوبي ومنسوبات الجمارك في كشفها وإحباطها.

وأكّد أن ذلك يعود لبناء القدرات وتطوير المهارات وتوفير كل الوسائل الرقابية المساندة لمكافحة التهريب بكل أنواعه

والذي تُقدمه الجمارك السعودية لجميع منسوبيها في المنافذ الجمركية (البرية، الجوية والبحرية).