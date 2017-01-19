العمل: تصريحات مدير فرع مكة لا تمثل رأي الوزارة

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قطعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، اليوم الخميس، بأن ما صدر من تصريحات منسوبة لمدير عام فرع الوزارة في منطقة مكة المكرمة في وسائل الإعلام لا يمثل رأي الوزارة.

وأكدت “العمل”، أن ما يصدر عن الوزارة يكون عبر المتحدث الرسمي المخول بالإدلاء بالتصريحات حول ما يتعلق بالوزارة وبرامجها.

يذكر أن مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في مكة المكرمة عبدالله العليان وردت له تصريحات تناقلتها

وسائل الإعلام يحذر من خلالها أصحاب المنشآت من فصل المواطنيين السعوديين

حيث أفاد أن الوزارة تدعو للإبقاء عليه حتى ولو كانت في غير حاجة إليه.