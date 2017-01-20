“غوغل” تطرح خرائط تُجنب السائقين مواقف السيارات المزدحمة

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تعتزم شركة غوغل الأميركية خلال الفترة المقبلة طرح تحديث جديد لتطبيق خرائطها “غوغل مابس” يساعد المستخدمين في معرفة ما إذا كانت مواقف السيارات متاحة عند وجهتهم النهائية

وعُثر على الميزة الجديدة في نسخة تجريبية من خرائط غوغل تحمل الإصدار رقم 9.44

وتقدم مؤشرا من ثلاث درجات على مدى توفر موقف للسيارات عند وصول المستخدم

وتتدرج هذه المؤشرات بين “سهل” و”متوسط” و”محدود”.

وسيظهر المؤشر إلى جانب الوقت المقدر للوصول على الشاشة الرئيسية للتطبيق في الهاتف الذكي

وكإشارة نهائية في قائمة الاتجاهات.

ولا تقدم الميزة للسائقين معلومات اصطفاف للسيارة في الزمن الحقيقي

لكنها تقدم النصح بناء على الصعوبة في الوضع الطبيعي للعثور على مواقف سيارات في منطقة معينة.

وأثناء قيادة المستخدمين للسيارة سيكون بإمكانهم توسعة الوصف لإلقاء نظرة مفصلة أكثر على وضع موقف السيارات

ووفقا لموقع أندرويد بوليس المعنى بشؤون التقنية، فإن معلومات الوقوف ستكون متاحة أول الأمر

للوجهات العامة مثل مراكز التسوق والمطارات.

ولم تذكر غوغل متى ستطرح هذه الميزة، كما أنها غير متوفرة لكافة مستخدمي النسخة التجريبية ذات الإصدار 9.44.

وكانت غوغل قد أضافت مؤخرا ميزة جديدة تقدم معلومات حية عن مدى ازدحام الأماكن العامة مثل المطاعم

فعلى سبيل المثال بات بإمكان المستخدمين معرفة وقت الذروة لمطعم ما ومدى ازدحامه قبل اتخاذ قرار بزيارته.

وتجمع غوغل بيانات مجهولة من المستخدمين الذين يتركون خاصية “تاريخ الموقع” مفعلة لوضع خريطة للأوقات الشعبية

ومتوسط مدة الزيارة للمطعم، وقد تستخدم الشركة طريقة مماثلة لتقديم معلومات عن مواقف السيارات

وتعرض تحديثات مثلما تفعل مع بيانات حركة المرور.