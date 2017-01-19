ضبط مصنع للخمور بمحافظة الجبيل يديره وافدون

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تمكنت الجهات الأمنية في محافظة الجبيل من ضبط مصنع خمور تديره عماله وافدة.

وأفاد الناطق الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية، أنه بناء على ما توفر من معلومات مؤخرًا عن قيام وافد آسيوي

بترويج الخمور بمحافظة الجبيل، تم القبض على الوافد من قبل قوة أمن الطرق بطريق الجبيل السريع

وعثر بحوزته على كمية من المواد المسكرة المعدة للترويج قدرت بـ360 عبوة.

وأشار إلي أنه بالتحقق من مصدر تلك الخمور، توصل الاستجواب الأولي مع المتهم إلى تحديد موقع تصنيعها

بإحدى المزارع بالمحافظة، وجرى مداهمة الموقع من قبل قوة خاصة بشرطة محافظة الجبيل

حيث تمكن رجال الأمن من القبض على ثلاثة وافدين في العقد الرابع والخامس من العمر بالموقع

وضبط المصنع المجهز لإعداد المادة المسكرة وكمية من الخمور قدرت بـ15 جالونًا و1658 عبوة معبأة بالمادة المسكرة

وتم تحريزها لاتخاذ اللازم حيالها، فيما تم إيقاف المتهمين لاستيفاء إجراءات جمع الاستدلال تمهيدًا لإحالتهم لهيئة التحقيق والادعاء العام.