انخفاض درجات الحرارة بشمال ووسط وشرق المملكة

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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم انخفاض درجات الحرارة على مناطق شمال ووسط وشرق المملكة، وسماءً غائمة جزئياً إلى غائمة على تلك المناطق.

كما تنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على مناطق (الرياض, والقصيم ، والشرقية

وتمتد إلى منطقة نجران), وتتهيأ الفرصة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات (عسير ، وجازان بما فيها الأجزاء الساحلية ، والباحة)

وتمتد إلى الأجزاء الجنوبية لمنطقة مكة المكرمة, مع فرصة تكوّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر

على شرق وشمال المملكة والمرتفعات الجنوبية الغربية .

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية

على الجزء الشمالي والأوسط وتكون جنوبية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-35 كم/ساعة.

وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف, وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج

بينما تكون الرياح على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى شرقية بسرعة 18-38 كم/ساعة

وتتحول إلى شمالية غربية ما بعد الظهيرة على الجزء الشمالي

وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف, وحالة البحر متوسط الموج .