النفط يرتفع لليوم الثاني بفعل توقعات المعروض وبيانات صينية

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ارتفع النفط للجلسة الثانية اليوم الجمعة بدعم من توقعات بانخفاض إمدادات المعروض وتقارير تظهر طلبا قياسيا من الصين لكن الأسعار ظلت تحت ضغط جراء ارتفاع مخزونات الخام والبنزين في الولايات المتحدة.

وزاد خام القياس العالمي مزيج برنت 29 سنتا إلى 54.45 دولار للبرميل بحلول الساعة 0756 بتوقيت جرينتش.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في العقود الآجلة ثمانية سنتات إلى 51.45 دولار للبرميل.

وقالت وكالة الطاقة الدولية إن من المبكر جدا تقييم مدى التزام أعضاء أوبك بتخفيضات الإنتاج التي تعهدوا بها

في حين هبطت مخزونات النفط التجارية بالدول المتقدمة

في نوفمبر تشرين الثاني لرابع شهر على التوالي ومن المتوقع انخفاضها أيضا في ديسمبر كانون الأول.

وأظهرت بيانات من مكتب الإحصاء الصيني أن استهلاك مصافي البلاد من النفط الخام ارتفع 3.7 بالمئة

إلى 47.82 مليون طن أو 11.26 مليون برميل يوميا ليبلغ حجم الاستهلاك اليوم مستوى قياسيا جديدا.

وبلغ معدل استهلاك الخام أعلى مستوياته على الإطلاق أيضا في العام الماضي

بأكمله ليصل إلى 10.79 مليون برميل يوميا.

ونما الاقتصاد الصيني بوتيرة أسرع من المتوقع بلغت 6.8 بالمئة في الربع الأخير من العام الماضي

بدعم من ارتفاع الإنفاق الحكومي وبلوغ الإقراض المصرفي مستويات قياسية

بما أعطاه دفعة مع دخوله في عام 2017 المتوقع أن يكون مضطربا.

غير أن ارتفاع مخزونات النفط الخام والبنزين في الولايات المتحدة حدت من مكاسب الأسعار.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أمس الخميس إن مخزونات النفط الخام بالولايات المتحدة ارتفعت على غير

المتوقع الأسبوع الماضي في ظل تباطؤ حاد لإنتاج المصافي بينما صعدت مخزونات البنزين وسط ضعف الطلب.

وزادت مخزونات الخام 2.3 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 13 يناير كانون الثاني

في حين توقع المحللون ارتفاعها 342 ألف برميل.

وأظهرت البيانات ارتفاعا أكبر بكثير من المتوقع في مخزونات البنزين.

وتتجه العقود الآجلة لبرنت والخام الأمريكي إلى تكبد ثاني خسائرها الأسبوعية على التوالي.