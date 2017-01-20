العيادات السعودية تعالج 3034 سوريا في “الزعتري”

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تعاملت العيادات التخصصية السعودية مع 3034 حالة مرضية من أبناء اللاجئين السوريين في مخيم الزعتري بالأردن خلال الأسبوع ال 211 , وذلك ضمن برنامج الحملة الوطنية السعودية الطبي ” شقيقي صحتك تهمني “.

ودونت سجلات العيادات الطبية خلال هذا الأسبوع 964 حالة في عيادة الأطفال ممن يعانون

من الأمراض الموسمية, كما استقبلت عيادة القلب 157 مراجعًا، والعيادة النسوية 211 مراجعًا

فيما تلقى 136 لاجئًا سوريًا العلاج في عيادة الأسنان، وتعاملت عيادة الجراحة مع 42 حالة

والعظام 157 حالة, وتعاملت عيادة الجلدية مع 295 حالة قدم لها العلاج المناسب

وبلغ مراجعي عيادة الأذنية 306 حالات ، أما عيادة المطاعيم فاستقبلت 226 طفلاً

قدمت لهم اللقاحات اللازمة, وأجرى قسم المختبر 118 تحليلاً مخبريًا .

وأشار المدير الطبي للعيادات التخصصية السعودية الدكتور حامد المفعلاني إلى أن العيادات تستقبل المراجعين

من الأشقاء السوريين طيلة أيام الأسبوع ويتم التعامل معهم وتقديم الخدمات الطبية اللازمة لهم

بشكل منتظم من خلال كوادر طبية متخصصة تتمتع بكفاءة عالية على مستوى مخيم الزعتري

مضيفًا أن العيادات تتمتع بسمعة طيبة في أوساط المخيم من قبل المنظمات العاملة

و الأشقاء اللاجئين السوريين هناك .

من جانبه ذكر المدير الإقليمي للحملة الوطنية السعودية الدكتور بدر بن عبدالرحمن السمحان أن العيادات

السعودية شهدت منذ انطلاقتها تقدمًا وتطورًا ملحوظًا في نوعية الخدمات الإنسانية المقدمة

للأشقاء السوريين بشكل عام مع الاهتمام الكبير في تطوير الخدمات الطبية المقدمة لهم في بيئة اللجوء

وخصوصًا في المخيمات التي عادة ما تقل فيها مثل هذه الخدمات ويكثر الاحتياج إليها.