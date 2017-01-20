الفالح: سوق النفط تخلصت من 1.5 مليون برميل في يناير
شارك عبر واتساب
قال وزير الطاقة ، خالد الفالح، إن 1.5 مليون برميل من النفط جرى سحبها من السوق في يناير
وذلك من أصل 1.8 مليون برميل اتفق المنتجون من داخل المنظمة وآخرون مستقلون في مقدمتهم روسيا
على خفضها من تخمة السوق بفيينا في نوفمبر الماضي.
وتوقع الفالح على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في “دافوس”، وفقا لـ”العربية”، نمو إنتاج النفط
الصخري في العام 2017 بما بين 200 و300 ألف برميل
واعتبر وزير الطاقة أن تقديرات رئيس وكالة الطاقة الدولية بنمو النفط الصخري 500 ألف برميل “مبالغ فيها”.
التصنيف: اقتصاد
التعليقات