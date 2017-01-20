إحباط تهريب 975 جرام من مادة “الميثامفيتامين” المُخدرة

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أحبط جمرك مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي في المدينة المنورة، محاولة تهريب 975 من مادة “الميثامفيتامين” المُخدرة، كانت مخبأة داخل حقيبة خاصة بأحد المسافرين.

وأفاد مدير جمرك مطار الأمير محمد فيصل الدباغ، أن المراقب الجمركي اشتبه بحقيبة ملابس الراكب

أثناء عملية الكشف والمعاينة المعتادة على ركاب إحدى الرحلات القادمة إلى المملكة.

وأشار إلي أنه بعد إخضاعها لجهاز فحص الأمتعة وتفتيشها يدوياً عُثر بداخلها على حافظة طعام

وبعد فك قاعدتها عُثر على “الميثامفيتامين”، وجرى اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأوضح الدباغ، أن مادة “الميثامفيتامين” تُعد من المواد الكيميائية المخدرة التي يمنع دخولها

لخطورة استخدامها على صحة الفرد، والتي يُدمن عليها المُتعاطي.