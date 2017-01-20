العثور على 6 أحياء تحت انهيار جليدي ضرب فندقا بإيطاليا

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عثرت السلطات الإيطالية، اليوم الجمعة، على 6 أشخاص أحياء في فندق صغير أصابه انهيار جليدي، الأربعاء، في منطقة جبلية بوسط إيطاليا بعد سلسلة زلازل ضربت البلاد.

وقال لوكا كاري، المتحدث باسم الإطفاء “إنهم أحياء، نحن نتحدث معهم”.

وجرى العثور على الأشخاص داخل فندق ريجوبيانو في بلدة فاريندولا

في جبل غران ساسو، بمنطقة أبروتس وسط البلاد.

وزاد الطقس السيئ في المنطقة وموقع الفندق على علو 1200 متر، من صعوبة عمليات الإنقاذ

لاسيما أن الثلوج تكدست على الطرقات، وأدت إلى ازدحام في حركة المرور.

والخميس أعلنت إدارة الحماية المدنية في إيطاليا أن فرص استخراج ناجين تضاءلت بشدة

بعد 24 ساعة من وقوع الحادث، مشيرة إلى انتشال جثتين فقط.

وقال رئيس الإدارة فابريسيو كوروتشيو: “الأمل موجود دائما. لو لم يكن هناك أمل لما بذل عمال الإنقاذ

كل ما بذلوه من جهود. الفريق سيواصل فعل كل ما هو ممكن خلال الليل”.

ووقعت الكارثة بعد ساعات من أربعة زلازل تجاوزت شدتها 5 درجات

مما أدى إلى سقوط الجليد من قمم سلسلة غران ساسو الجبلية.

وقالت السلطات المحلية إن نحو 30 شخصا كانوا في المبنى وقت وقوع الحادث بينهم طفلين

ونجا رجلان فقط كانا في الخارج وقت الكارثة.