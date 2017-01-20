شرطة الرياض تنفي صحة تعرض مجموعة من المواطنين للسطو

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قطعت شرطة الرياض بعدم صحة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل عن تعرض مجموعة من المواطنين للسطو .

وأوضح الناطق الإعلامي لشرطة منطقة الرياض العقيد فواز بن جميل الميمان أنه: بالإشارة إلى المقطع الصوتي

المتداول عبر وسائل التواصل المتضمن تعرض مجموعة من المواطنين للسطو أثناء تواجدهم

في إحدى الاستراحات غرب العاصمة الرياض برفقة عوائلهم.

وأضاف الميمان أنه بمراجعة قيد البلاغات لم يتبين وجود بلاغ مماثل حتى تاريخه.

وأهاب الناطق الإعلامي لشرطة المنطقة بالجميع البعد عن تداول الشائعات والأخبار المغلوطة

وأنه جارٍ تحديد هوية صاحب المقطع لتطبيق النظام بحقه.