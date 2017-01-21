العدد 21821 21 يناير 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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بدء التسجيل في برنامج حساب المواطن في الأول من فبراير المقبل

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بدء التسجيل في برنامج حساب المواطن في الأول من فبراير المقبل
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أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أن بدء التسجيل في برنامج حساب المواطن سيكون في الأول من فبراير المقبل (2017م).

وقال المشرف العام على قطاع التنمية الاجتماعية بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، المشرف العام على برنامج حساب المواطن

المهندس ماجد العصيمي، إن وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي الغفيص قد اعتمد الهيكل التنظيمي للبرنامج

استعداداً لإطلاق البرنامج بشكل رسمي، حيث تم تجهيز مركز اتصال متكامل لتلقي استفسارات المستفيدين

من خلال 635 مأمورة اتصال ومشرفة، يعملون 18 ساعة يومياً لخدمة المستفيدين

كما تم تأسيس مركز متكامل للدعم التقني والفني مكون من 142 موظفاً وموظفة

إضافة إلى دعم هذا الفريق من قبل 73 مهندساً من شركة علم لأمن المعلومات

لضمان تقديم الخدمة للمواطنين بكفاءة وجودة مميزة.

وأشار المهندس العصيمي إلى أن التسجيل في برنامج حساب المواطن متاح للمواطنين في أي وقت

ابتداء من 1 فبراير المقبل، ولا يلزم الاستعجال في التسجيل في الأيام الأولى

حيث إن البوابة متاحة إلكترونياً على مدار 24 ساعة.

وأكد المشرف العام على برنامج حساب المواطن، ضرورة استقاء المعلومات حول البرنامج من مصادرها الرسمية

سواء عبر البوابة الإلكترونية للبرنامج أو من خلال حساب البرنامج الرسمي في “تويتر” citizenaccount@

أو من خلال مركز الاتصال.

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التصنيف: محليات

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