إحباط تهريب أكثر من 850 جرام من «الهيروين»

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أحبط جمرك مطار الملك خالد الدولي بالرياض محاولة لتهريب كمية مادة “الهيروين” المخدرة بلغت (865,3) من الجرام, كانت مُخبأة داخل أحشاء أحد المسافرين.

وأفاد مدير عام جمرك مطار الملك خالد الدولي سلطان الفهيد, أنه عند إجراء عملية الكشف والمعاينة المعتادة على ركاب إحدى

الرحلات القادمة إلى المملكة اشتبه المراقب الجمركي بأحد ركاب الرحلة

وأضاف “تم إخضاعه للتفتيش الذاتي وذلك بعرضه على جهاز فحص الأحشاء، وبالفعل أكدت نتيجة الفحص إيجابيتها”

وتابع “عُثر بداخل أحشاء الراكب على (110) كبسولة تحتوي جميعها على مادة “الهيروين” المخدرة

وأكد أنه جرى بعد ذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه .

وأشار الفهيد, إلى أن محاولة التهريب عبر الأحشاء تُعد من الطرق المعروفة التي يلجأ إليها المهربون

لمحاولة تمرير هذا النوع من الممنوعات

وقال إن الجمارك السعودية هيأت منذ فترة طويلة جميع السبل التقنية

بالإضافة إلى تنمية قدرات كوادرها البشرية , وذلك لكشف وضبط أي محاولة تهريب بهذه الطريقة أو غيرها من الطرق .