التدريب التقني: التحاق «92%» من الخريجين ذوي الإعاقة بسوق العمل

شارك عبر واتساب

كشفت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني أن نسبة توظيف خريجي الكليات والمعاهد التقنية من ذوي الإعاقة بلغت ( 92,7% ) بالقطاعين العام والخاص.

وأوضح المتحدث الرسمي للمؤسسة فهد العتيبي أن القطاع الخاص استحوذ على النسبة الأكبر منهم بنسبة ( 79.1 %)

بينما بلغت نسبة توظيف الخريجين من ذوي الإعاقة بالقطاع العام نحو( 10.4 %) ، ونسبة ( 3.2 % ) منهم يمارسون العمل الحر.

وأكد العتيبي أن المؤسسة تحرص على توفير البرامج التدريبية المناسبة لذوي الإعاقة في مختلف الوحدات التدريبية

وذلك في بيئة تدريبية مناسبة لهم تتوفر بها كافة وسائل التنقل كالمصاعد الكهربائية

ودورات المياه الخاصة بهم، والمواقف المخصصة لسياراتهم، مع ضمان توفر جميع وسائل السلامة المهنية لهم

إضافة إلى استقطاب مدربين متخصصين في تدريب ذوي الإعاقة و يتم دمجهم مع بقية المتدربين الآخرين.

وأضاف المتحدث الرسمي أن المؤسسة تعمل على التوسع في تدريب ذوي الإعاقة من خلال إطلاق برامج تدريبية إلكترونية

ستتيح الفرصة لهم للتدريب في التخصصات التي تتناسب مع نوعية إعاقاتهم في أي وقت ومكان, حيث قامت مؤخراً بإنشاء إدارة

التقنية الخاصة لدعم وتطوير البرامج التدريبية المقدمة في الكليات والمعاهد التقنية لذوي الإعاقة خلال المرحلة القادمة.