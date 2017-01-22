جمرك الحديثة يحبط تهريب (51.9) ألف حبة “كبتاجون”

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ضبط جمرك الحديثة محاولتين لتهريب حبوب الكبتاجون بلغ عددها (51.9) ألف حبة، مخبأة داخل المقعد الخلفي.

وأفاد مدير عام جمرك الحديثة إبراهيم العنزي، أنه في المحاولة الأولى، وبعد قدوم المركبة وإحالتها لأنظمة الفحص

بالأشعة اشتبه المراقب الجمركي بأجسام غريبة على الجسر الذي تثبت عليه المقاعد الخلفية

وبتفتيشها عثر على كمية من حبوب الكبتاجون بلغت كميتها (39.9) ألف حبة.

وأشار إلي أنه في المحاولة الثانية،تم إحباط محاولة تهريب (12) ألف حبة كبتاجون، فعند إنهاء الإجراءات الجمركية لمركبة قادمة

وبتفتيشها من قبل المراقب الجمركي عثر على كمية الحبوب مخبأة بطريقة فنية داخل المقعد الخلفي

بعد أن تم تجويف الإسفنج ووضع الحبوب بداخلها بطريقة فنية وإعادة المقعد لحالته الطبيعية”.

وأكد مدير عام جمرك الحديثة الجهود الكبيرة التي يبذلها رجال الجمارك في سبيل منع دخول أي من الممنوعات إلى المملكة

وأشار إلى أن ذلك يتضح من خلال إحباط العديد من محاولات تهريب الممنوعات عبر كل المنافذ الجمركية.