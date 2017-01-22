السعودية تنفذ مشروعات بقيمة 11 مليار دولار في السودان

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أعلنت وزارة الإستثمار السودانية، أن المملكة العربية السعودية نفذت مشروعات استثمارية في السودان بقيمة 11 مليار دولار.

وكشف وزير الدولة بالإستثمار، أسامة فيصل، عن منح السعودية مشروعاً زراعياً بمساحة مليون فدان

على سد ستيت في شرق السودان، عبر اتفاقية مشتركة بين البلدين.

مشيراً إلى أن المشروع في مرحلة دراسات الجدوى التي تحدد مستقبل الإنتاج

سواء كان فى مجال الثروة الحيوانية أو الانتاج الزراعي.

وأوضح الوزير المسؤول عن ملف الاستثمارات السعودية والخليجية في السودان، في تصريحات نقلتها وكالة السودان للأنباء، ان

الدولة حريصة علي مضاعفة الإستثمارات السعودية بالسودان.

واضاف “بلغت الإستثمارات السعودية في السودان 512 مشروعا مصدقا

نفذ منها حتى الآن عدد من المشروعات بقيمة 11 مليار دولار”.

مشيرا الي دخول شركات سعودية وخليجية في مجال الاستثمار الصناعي والخدمي والمصرفي بالسودان.

وأكد تجاوز كثير من العقبات التي كانت تعترض الإستثمار الخارجي وعلى رأسها مشكلة الاراضي التي تمت فيها تفاهمات

بين الوزارة وحكومات الولايات عبر لجنة مختصة مما ساعدت على تسهيل الاجراءات لكثير من المستثمرين السعوديين والشركات.

وذكر “فيصل” أن معظم الشركات الزراعية السعودية دخلت في الاستثمار في الولايات

مشيراً إلي مشروعات الشركة العربية للتنمية الزراعية (نادك) الزراعية في شمال كردفان في مساحة 50 الف فدان

لانتاج الاعلاف. مؤكداً أن الشركة ستدخل في المرحلة الثانية التي تستهدف زراعة محاصيل البستنة وانتاج الألبان.

وأكد أن لدى المملكة العربية السعودية فرص كبيرة لمشروعات استثمارية تصب في تحقيق الامن الغذائي العربي في عدد من ولايات السودان .