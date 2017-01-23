الجدعان: نتوقع إصدار السعودية أدوت دين بـ70 مليار ريال

شارك عبر واتساب

أكد وزير المالية محمد الجدعان، أن الحكومة سددت حتى الآن نحو 100 مليار ريال للمقاولين وأشار إلي أنها اقتربت من الانتهاء من تسديد جميع الدفعات المتأخرة.

وأوضح الجدعان في تصريحات له نقلتها “العربية” على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي دافوس، أنه حالياً لا يوجد نية

لإلغاء أي مشاريع جديدة وإنما التركيز هو على رفع كفاءة الإنفاق.

وأكد الجدعان أن الحكومة تنوي إصدار السندات والصكوك لسد جزء من عجز الموازنة

بهدف تعادل المصروفات والإيرادات بحلول عام 2020، وأن مستوى الدين العام يزيد على 30%.

وقال أن قيمة ما قد تصدره المملكة من السندات والصكوك هذا العام يقارب 70 مليار ريال

وأعرب عن ثقته بأن السعودية قادرة على تأمين التمويل بأسعار معقولة.