العثيمين: خبرة رجال الأمن جنبت السكان والمنطقة من وقوع خسائر فادحة

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أشاد معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، بالعملية الأمنية النوعية التي نفذّتها الجهات الأمنية في محافظة جدة بالمملكة، وأسفرت عن سقوط وكرين إرهابيين لخلية إرهابية في حيي الحرازات، والنسيم .

وقال العثيمين : إن خبرة رجال الأمن بالمملكة في مكافحة الإرهاب وأوكاره أدت إلى التعامل مع الموقف بحِنكة

حيث جنّبت السكان ، والمنطقة من وقوع خسائر فادحة

خاصة أن أحد الوكرين كان معملا لتصنيع الأحزمة الناسفة والعبوات المتفجرة .

وجدّد معاليه الموقف الثابت والمبدئي لمنظمة التعاون الإسلامي الرافض للإرهاب والتطرف بجميع أشكاله وصوره

داعياً الحكومات في جميع أنحاء العالم ، وكذا المنظمات الدولية ، ومؤسسات المجتمع المدني لاتخاذ إجراءات مشتركة

وحازمة لمكافحة آفتي الإرهاب والتطرف اللتين تُمثلان تهديداً للسلم والأمن الدوليين .