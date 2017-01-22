مصرع “3” طلاب في حادث مروري بنفق الضباب في عسير

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لقي ثلاثة طلاب مصرعهم ، في حادث مروري مُروع بسبب السرعة الزائدة على طريق الحزام الدائري داخل نفق الضباب بمدينه أبها

وأفاد المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة عسير، محمد الشهري؛ أن عمليات المنطقة تلقت اليوم الأحد

بلاغاً بوقوع حادث مروري لسيارة من نوع هيونداي في مدينة أبها

على طريق الحزام الدائري داخل نفق حي الضباب الساعة ١١

صباحاً، ونتج عن الحادث وفاة ثلاث حالات؛ أحدهم تفحم داخل السيارة

وإصابة خطيرة لشخص رابع نُقلت عن طريق الفرق الإسعافية لمستشفى عسير المركزي.

ودعا الشهري قائدي المركبات بالتقيُّد بالسرعة النظامية، والالتزام بتعليمات المرور

حفاظاً على سلامتهم وسلامة مَن معهم.