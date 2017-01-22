جدة.. القبض على مقيم ظهر مع فتيات في مقاطع مخلة..والإطاحة بمروج خمور

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ألقت شرطة محافظة جدة ، القبضَ على مقيم من جنسية عربية، ظهر في مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل، مع فتيات في أوضاع تتنافى مع تعاليم الإسلام.

وأفاد الناطق الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، العقيد عاطي القرشي، في بيان صحفي: ‘‘إن الجهات الأمنية بشرطة

محافظة جدة، رصدت مقاطع فيديو متداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي يظهر فيها شاب يقوم بالتصوير

مع فتيات في أوضاع تنافي تعاليم الدين الإسلامي‘‘.

وأضاف القرشي، تم تشكيل فريق عمل لكشف هوية الجاني وخلال فترة وجيزة، تمكن البحث الجنائي

بمركز شرطة الشمالية من ضبط المتهم، واتضح أنه مقيم من جنسية عربية تم التحفظ عليه

لإحالته لهيئة التحقيق والادعاء العام بحكم الاختصاص.

في سياق آخر كشف القرشي، عن إلقاء القبض على وافد إفريقي يقوم بترويج المسكر

بعد تكثيف التحريات وجمع المعلومات عنه.

وقال إنه تم ضبط المتهم وبحوزته ٧٧ قارورة مسكر معدة للترويج، كما ضبط معه ١٤ جهاز جوال

ومبلغ 10 آلاف ريال، وتم التحفظ عليه بالمضبوطات، تمهيداً لإحالته لجهة الاختصاص.