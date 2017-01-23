جدة..إحباط تهريب “390” جراماً من الهروين و “161,4” جرام من مادة “الشبو”

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أحبط جمرك مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، محاولة لتهريب كمية من مادة “الهيروين” المخدّرة بلغت (390) جراماً، وكمية من مادة “الشبو” المخدّرة بلغ وزنها (161,4) جرام, كانت مخبأةً مع أحد ركاب رحلة قدِمت للمملكة.

وأفاد مدير عام جمرك مطار الملك عبدالعزيز بندر الرحيلي إنه عند إجراء عملية الكشف والمعاينة المعتادة

على ركاب إحدى الرحلات القادمة إلى المملكة اشتبه المراقب الجمركي في أحد ركاب الرحلة

حيث عُثر على كمية من مادة “الهيروين” المخدّرة بلغت (390) جراماً كانت مُخبأةً بطريقة سرية

داخل عمود السحب الخاص بالحقيبة

وقال الرحيلي أنه تم بعد ذلك إخضاعه للتفتيش الذاتي حيث عُثر بداخل حذاء الراكب على (161,4) جرام

من مادة “الشبو” المخدرة؛ مشيراً إلى أنه جرى بعد ذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأضاف الرحيلي” يتبيّن بهذه المحاولات أنه رغم تعدُّد طرق ووسائل التهريب التي ينتهجها المهرِّبون في تهريب الممنوعات

إلا أن الجمارك السعودية تسعى دائماً لمنع دخول كل ما به ضرر على صحة وسلامة الفرد والمجتمع”.