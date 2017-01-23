إحباط تهريب أكثر من مليون ونصف حبة إمفيتامين عبر شواطئ محافظة ضباء

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أحبطت الدوريات البحرية بحرس الحدود بقطاع ضباء عملية استلام كمية كبيرة من أقراص الإمفيتامين المخدرة عبر البحر

وذلك بعد تلقي غرفة القيادة والسيطرة بقطاع ضباء بلاغاً من مواطن يفيد بمشاهدة براميل بلاستيكية

تتقاذفها الأمواج في حدود مسؤولية قطاع ضباء.

وأوضح المتحدث الرسمي لحرس الحدود العقيد البحري الركن ساهر بن محمد الحربي أنه تـم توجيه الدوريات البحرية

لموقع البلاغ، وبمسح منطقة البلاغ وتوسيع نطاق البحث تم العثور على عدد 7 براميل بلاستيكية

اتضح من انتشالها وتفتيشها احتواءها على ما مجموعه 759‚604‚1 أقراص إمفيتامين

مشيراً إلى أنه تمت إحالة المضبوطات للجهات المختصة لإكمال الإجراءات النظامية.

وأكـد العقيد الحربي أن المواطن هو رجل الأمن الأول

وأن التعاون قائم من أجل حماية بلادنا من شر هذه الآفة التي تستهدف النيل من أبنائه.