القبض على “10” سوريين ينتحلون صفة رجال أمن بالرياض

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أفلحت الجهات الأمنية بشرطة منطقة الرياض في القبض على 10 سوريين بعد قيامهم بانتحال صفة رجال الأمن السعودي وتشكيلهم لعصابة تمتهن إنتحال صفة رجال الأمن وإرتكاب جرائم السلب وسرقة السيارات والممتلكات.

وأفاد الناطق الاعلامي لشرطة منطقة الرياض بأن دوريات الامن بمدينة الرياض باشرت يوم الأحد١٤٣٨/٤/٢٤هـ بلاغاً

عن قيام اشخاص مجهولين بإنتحال صفة رجال الامن والدخول الى موقع سكني يقيم فيه عمال

وسرقة مبالغ مالية وجوالات وأسلاك كهربائية وسيارة نوع إيكو منهم .

وأشار إلي أنه تم تكثيف عملية البحث والتحري التي أسفرت عن القبض عليهم وعددهم (١٠) سوريين إتضح من التحقيقات

الأولية أنهم يشكلون عصابة تمتهن إنتحال صفة رجال الأمن وإرتكاب جرائم السلب وسرقة السيارات والممتلكات.

وقال أنه ضبط بحوزتهم مواد مسروقة من بينها حقيبة ذهب ، ومواد بناء ، ومولدات ومعدات كهربائية .

مشيرا إلي أن الجهات المختصة باشرت التحقيق معهم .