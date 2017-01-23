ولد الشيخ يرفض لقاء رئيس حكومة “الانقلابيين”

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نقلت “العربية” عن مصادر في صنعاء أن المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد رفض، الاثنين، مقابلة عبدالعزيز بن حبتور، رئيس حكومة الانقلابيين في صنعاء

وذلك في إطار عدم اعتراف الأمم المتحدة بأي من التشكيلات التي أعلن عنها الانقلابيون

من طرف واحد وفي مقدمتها ما يسمى المجلس السياسي.

وأكدت المصادر القريبة من المبعوث الأممي أنه ولليوم الثاني يحاول الالتقاء بممثلي الحوثيين والمخلوع صالح

في وفد المفاوضات دون الالتقاء بأي من أعضاء الحكومة الانقلابية، أو ما يسمى المجلس السياسي.

يذكر أن زيارة ولد الشيخ إلى صنعاء تأجلت يومين عن موعدها بسبب بعض الشروط التي حاول الانقلابيون فرضها

ومن ضمنها المطالبة بفتح مطار صنعاء المغلق منذ أغسطس الماضي، لكن هذا الشرط قوبل بالرفض

من قبل قوات التحالف التي أبلغت المبعوث الأممي أن مطار صنعاء أصبح تحت نيران الجيش الوطني

الذي يزحف باتجاه مدينة صنعاء من جبهة نهم شمال شرق العاصمة.