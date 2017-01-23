أكثر من 47 مليار ريال إسهامات الصندوق السعودي في المساعدات التنموية

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بلغت إسهامات الصندوق السعودي للتنمية منذ بدء ممارسة أعماله في العام 1975م وحتى العام 2015م في مجال المساعدات التنموية ، أكثر من 47 مليار ريال .

وأوضح نائب رئيس الصندوق والعضو المنتدب المهندس يوسف البسام ، أن الصندوق قام إضافة إلى تقديم 47 مليار ريال

بإدارة المنح التي تقدمها المملكة العربية السعودية وتسهم في تعزيز الجهود الإنسانية

من خلال التعاون مع المجتمع الدولي لدعم المنكوبين والمشردين واللاجئين والمتعرضين للكوارث إقليميا ودليا.

وقال خلال تقديمه لتقرير الرصد التنموي للصندوق السعودي للتنمية لعام 2015 ، إن المملكة قدمت خلال الفترة من عام 1994م

وحتى العام 2014م نحو 247 مليار ريال عبر القنوات الثنائية أو من خلال المؤسسات متعددة الأطراف

مشيرا إلى أن تلك المساعدات والقروض تشكل 88.3% من الإجمالي

فيما شكلت مساهمة المساعدات التنموية للمملكة نحو 2.3% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2014م”.

وأكد المهندس البسام أن تلك الجهود تظهر إيمان المملكة بأهمية دعم العمل التنموي في كثير من المبادرات العالمية

التي تفاعلت معها أو قامت عليها ، منوها بإنشاء مركز الملك سلمان للأعمال الإغاثية والإنسانية

الذي يصب في الدور التنموي على مستوى العالم.

وكشف عن أن الصندوق السعودي للتنمية مول في مجال مبادرة الطاقة من أجل الفقراء التي تسهم فيها المملكة

نحو 26 مشروعا في قطاعات الطاقة منذ العام 2006م وحتى العام 2015م في مختلف دول العالم

بلغ إجماليها 5105.75 مليون ريال ، كما تم تمويل مشروعين للطاقة في الأردن وتونس

خلال العام 2015م بقيمة 200 مليون و 483.7 مليون ريال على التوالي.

ولفت التقرير السنوي للصندوق السعودي للتنمية إلى أنه يركز في سياسته التنموية على دعم المشاريع الاقتصادية والاجتماعية

حيث قدم 605 قروض خصصت لتمويل 579 مشروعا إنمائياً وبرنامجاً اقتصاديا بمبلغ إجمالي 47348.3 مليون ريال استفادت منها 81

دولة في مناطق مختلفة من العالم .

وأفاد أن الدول الإفريقية حظيت بنحو 24049.9 مليون ريال لتمويل 337 مشروعا

تلتها الدول الآسيوية بإجمالي 22096.5 مليون ريال لتمويل 226 مشروعاً

في حين حظيت دول في مناطق أخرى من العالم بتمويل بإجمالي بلغ 1201.8 مليون ريال خصصت لتمويل 16 مشروعاً.