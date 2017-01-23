بلدية شرائع مكة تزيل أحواشًا مخالفة

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أزالت فرق بلدية الشرائع الفرعية بمكة المكرمة ، تعديات على مساحات واسعة من الأراضي المعتدى عليها والأحواش المخالفة والعقوم الترابية المقامة بطرق عشوائية ودون صكوك شرعية بمساحة إجمالية تتجاوز (25.000) متر مربع.

وأفاد رئيس بلدية الشرائع الفرعية المهندس فهد بن مرزوق البشري أن فرق البلدية أزالت مجموعة كبيرة من الأحواش

المخالفة في عدة مناطق؛ كالراشدية والمعيصم ومخطط الخضراء وغيرها

مشيرا إلي أنه تم سحب معدات ثقيلة من الموقع كان المعتدون يستخدمونها لعمل بتر

وتخطيط عشوائي، وتم إبلاغ الجهات المعنية”.

وأكد البشري صدور توجيهات بضرورة متابعة هذه المخالفات والمحافظة على الأراضي والممتلكات العامة”.

من جهته، قال رئيس قسم مراقبة البناء المهندس حاتم الدهاس أن عملية الإزالة شملت أحواشاً مقامة بطريقة غير نظامية

تقدر بمساحة (17.500) متر مربع، ورضوم بالحجر على مساحة (8400) متر مربع

كما شملت العديد من المواقع في مخطط رقم 5 بالشرائع والراشدية خلف محطة السرح

ومخطط الخضراء والمعيصم وبجوار كوبري الحجز”.