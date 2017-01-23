الجيش اليمني يحرر مدينة “المخا” بالكامل

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تمكنت قوات الجيش اليمني والمقاومة الشعبية المسنودة بالتحالف العربي من تحرير مدينة المخا غرب محافظة تعز بالكامل من مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية.

ونقلت ” وكالة الأنباء اليمنية ” أن نائب رئيس هيئة الأركان العامة اللواء أحمد سيف اليافعي أبلغ اليوم الاثنين في اتصال هاتفي

الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية بأن قوات الجيش والمقاومة الشعبية

تمكنت من تحرير المخا بالكامل بعد معارك عنيفة مع الميليشيات الانقلابية.

وكانت قوات الشرعية مدعومة من التحالف العربي، قد أطلقت عملية عسكرية تهدف للسيطرة على الساحل الغربي

لتعز والوصول إلى المخا، نجحت خلالها في استعادة السيطرة على مديرية ذباب الساحلية.

وتعد مدينة المخا وميناؤها من أقدم موانئ اليمن، وتحريرها يؤمن الملاحة في البحر الأحمر

ويقلص مناطق نفوذ المليشيات، مما يحرمهم من إمدادات السلاح المهرب عبر البحر.