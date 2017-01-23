مجلس الوزراء يوافق على إنشاء الهيئة العامة للعقار وتطبيق كود البناء السعودي

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ترأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الاثنين ، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر اليوم في قصر اليمامة بمدينة الرياض.

وفي بداية الجلسة، أطلع خادم الحرمين المجلس على نتائج استقباله مستشار ألمانيا السابق والرئيس الفخري للجمعية الألمانية للشرق الأدنى والشرق الأوسط جيرهارد شرودر، ورئيس مجلس النواب لدى المجلس العالي بجمهورية طاجيكستان شكورجان طهوروف، ومنسق مكافحة الإرهاب في الاتحاد الأوروبي جيل دوكرشوف.

وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل الطريفي، عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء استمع إلى جملة من التقارير عن تطور الأحداث على الساحة الدولية، معربًا عن التهنئة للرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية بمناسبة أدائه اليمين الدستورية وتوليه رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، منوهًا بعمق العلاقات بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية وحرصهما على تطويرها وتعزيزها في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين وشعبيهما.

ورحب المجلس بالبيان الصادر عن الاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي في ختام اجتماعاته بالعاصمة الماليزية كوالالمبور، بشأن وضع أقلية الروهينجا المسلمة في ميانمار، وما أكده الاجتماع أيضًا من إدانة مطلقة لجميع الأنشطة الاستيطانية غير الشرعية التي تقوم بها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتشديد على مركزية مدينة القدس الشريف، ورفض جميع المحاولات التي من شأنها تقويض حق الفلسطينيين في السيادة الكاملة على مدينة القدس عاصمة لدولة فلسطين.

وبيّن أن المجلس جدد إدانة المملكة واستنكارها التفجير الذي استهدف سوقًا شمال غرب باكستان، والهجوم الذي استهدف معسكرًا للجيش في شمال شرق مالي، وأديا إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى، مقدمًا التعازي لحكومتي جمهوريتي باكستان ومالي الشقيقتين وشعبيهما، وتمنياتها للمصابين بالشفاء، وأن يتغمد الله الضحايا بواسع رحمته ومغفرته.

وقدر مجلس الوزراء ما تقوم به الجهات الأمنية من مهام في مكافحة الإرهاب والإطاحة بأوكاره وخلاياه وعناصره وإضعاف المقومات التي يعتمد عليها الإرهابيون في الإعداد لمخططاتهم الإجرامية بهدف الإخلال بأمن الوطن واستقراره.

ونوه في هذا السياق بالإنجاز الأمني الذي حققته الجهات الأمنية خلال دهمها وكر خلية إرهابية في محافظة جدة، وتمكن الجهات الأمنية من القبض على أحد المطلوبين المتورطين في الأنشطة الإرهابية بالقطيف التي تستهدف أرواح الأبرياء وإثارة الفوضى وتخريب المرافق العامة والإخلال بالنظام العام.

وأفاد الدكتور عادل بن زيد الطريفي بأن المجلس اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومنها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:

أولًا

وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير الخارجية -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب اللاتيفي حيال مشروع مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة ووزارة خارجية جمهورية لاتفيا، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

ثانيًا

بعد الاطلاع على ما رفعه وزير التجارة والاستثمار، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (180/66) وتاريخ 1/3/1438هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التجارة والصناعة بين وزارة التجارة والاستثمار في السعودية ووزارة التجارة والعلاقات الاقتصادية الخارجية في (تركمانستان)، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ 24/7/1437هـ.وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.

ثالثًا

بعد الاطلاع على ما رفعه وزير التعليم وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (167/64) وتاريخ 28/2/1438هـ،قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم في المملكة وبيلاروسيا، الموقعة في مدينة (مينسك) بتاريخ 13/8/1437هـ.وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.

رابعًا

وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير العمل والتنمية الاجتماعية -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الجزائري في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال التنمية الاجتماعية بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة ووزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة الجزائرية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

خامسًا

بعد الاطلاع على ما رفعه رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (176/65) وتاريـــخ 29/2/1438هـ، قرر مجلس الوزراء ما يلي:

1- الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الصين الشعبية للتعاون في مجال العلوم والتقنية.

2- الموافقة على مذكرة تفاهم بين مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بالمملكة العربية السعودية ومكتب الملاحة بالأقمار الصناعية بجمهورية الصين الشعبية للتعاون في مجال الملاحة بالأقمار الصناعية. وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.

سادسًا

قرر مجلس الوزراء الموافقة على قيام جامعة الحدود الشمالية بالتوقيع على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون الأكاديمي بين جامعة الحدود الشمالية في المملكة العربية السعودية وكلية بوسطن في الولايات المتحدة الأمريكية، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

سابعًا

بعد الاطلاع على ما رفعه وزير التجارة والاستثمار رئيس لجنة المساهمات العقارية، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (12 – 13/38/د ) وتاريخ 28/2/1438هـ، قرر مجلس الوزراء بأن تُعرض التقارير نصف السنوية التي تُعِدها لجنة المساهمات العقارية عن أعمالها – وفقًا لقرار مجلس الوزراء رقم (130) وتاريــخ 7/5/1429هـ – على مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، للنظر فيها واقتراح ما يراه في شأنها.

ثامنًا

بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الإسكان وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (13 – 16/38/د) وتاريـخ 13/3/1438هـ قرر مجلس الوزراء ما يلي:

1- الموافقة على إنشاء الهيئة العامة للعقار.

2- قيام الهيئة العامة للعقار بالتنسيق مع الجهات المعنية لوضع الترتيبات اللازمة لنقل اختصاص الإشراف على الأنشطة المنصوص عليها في تنظيم الهيئة العامة للعقار إلى الهيئة؛ وذلك وفق مراحل يُتفق عليها مع تلك الجهات.

تاسعًا

وافق مجلس الوزراء على تعيين الأميرة/البندري بنت عبدالرحمن بن فيصل بن عبدالعزيز آل سعود والأميرة مضاوي بنت مساعد بن عبدالعزيز آل سعود عضوين في مجلس إدارة الصندوق الخيري الاجتماعي.

عاشرًا

بعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم ( 183/75 ) وتاريخ 10/2/1434هـ،ورقم (152/77) وتاريخ 24/2/1436هـ،قرر مجلس الوزراء الموافقة على نظام تطبيق كود البناء السعودي، وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.

حادي عشر

بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (185/66) وتاريــــــخ 1/3/1438هـ،قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم بين الجهات المنظِمة للأسواق المالية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الموقع عليها في دولة قطر بتاريخ 2/12/1436هـ.

وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.

ثاني عشر

وافق مجلس الوزراء على ترقية سعود بن نصار بن عاتق الحازمي على وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الثقافة والإعلام.

واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، ومن بينها نتائج الاجتماع الوزاري (السادس) لوزارة الصحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الصحة في بريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، كما اطلع المجلس على مرئيات وزارتي الاقتصاد والتخطيط، والعمل والتنمية الاجتماعية حيال الانعكاسات الاقتصادية الكلية لإصلاحات سوق العمل في المملكة، وقد أحاط المجلس علمًا بما جاء فيهما ووجه حيالهما بما رآه.