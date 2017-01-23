ضبط شقة سكنية تستخدم في تصنيع خبز اللوح بالرياض

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ضبطت أمانة منطقة الرياض، خلال جولة رقابية، شقةً سكنية تستخدم في صناعة خبز اللوح وإعداده للبيع في مخالفة للوائح والاشتراطات البلدية المنظمة لهذا النشاط، وقامت باتخاذ اللازم حيال تلك الواقعة.

وأكد مدير عام صحة البيئة بأمانة منطقة الرياض، الدكتور فلاح الدوسري، قيام مراقبي صحة البيئة بمشاركة الجهات الأمنية

بإغلاق المكان ومصادرة الكميات المعدة للتسويق، وتطبيق الجزاءات والغرامات البلدية بحق المخالفين.

وأشار إلى أن هذه الحملة تأتي ضمن الجولات الرقابية المستمرة للفرق الميدانية لأمانة منطقة الرياض

حفاظاً على صحة وسلامة الجميع، مناشداً المواطنين والمقيمين بالتعاون مع الأمانة بالإبلاغ عن أي ملاحظات

أو مخالفات تتعلق بالصحة العامة وصحة البيئة عبر هاتف الأمانة المباشر 940 لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.