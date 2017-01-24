مصرع شخص وإصابة 7 إثر حادث بالطائف

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لقي شخص مصرعه وأصيب 7 آخرون مساء أمس الاثنين، إثر حادث مرور على طريق وادي وج أمام مطعم الرياض.

وأفاد المتحدث باسم هيئة الهلال الاحمر بالطائف شادي بن عابد الثبيتي، أن غرفة عمليات الهلال الاحمر بالطائف

تلقت عند الساعة ١١:٥٠م بلاغًا من مواطن يفيد بوجود حادث انقلاب وقع على مركبة تقل عدداً من الشباب

وذلك على طريق وادي وج امام مطعم الرياض. ووجهت الغرفة 5 فرق إسعافية وفرقتي تدخل سريع.

وأضاف الثبيتي، إنه عند وصول الفرق اتضح أن بالموقع سبع حالات إحداها انتقلت الى رحمة الله

وتابع “تم تقديم الخدمة الاسعافية لبقية المصابين حيث تراوحت الاصابات من متوسطة الى بليغة”.