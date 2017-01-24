العدد 21824 24 يناير 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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وفاة وإصابتان في حريق مستودع بجدة

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وفاة وإصابتان في حريق مستودع بجدة
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لقي شخص مصرعه وأصيب اثنان آخران جراء حريق اندلع في أحد مستودعات منطقة الخمرة بمحافظة جدة .

وأفاد الناطق الإعلامي بهيئة الهلال الاحمر السعودي بمحافظة جدة عبد الله أبو زيد، أنه فور ورود البلاغ لغرفة العمليات 997

هرعت للموقع ثلاث فرق اسعافية وفرقة استجابة متقدمة، بوجود القائد الميداني، وعلى الفور تم إسعاف حالة واحدة تعاني من

اختناق من أفراد الدفاع المدني ونقله إلى مستشفى الملك عبدالعزيز بجدة

ومصاب تم تقديم الخدمة الإسعافية له في الموقع، وحالة وفاة بسبب الحريق.

التصنيف: محليات

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