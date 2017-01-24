المياه الوطنية بجدة تحوّل مصبات البلد والرويس لمعالجة ثلاثية في الخمرة والمطار

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أغلقت شركة المياه الوطنية مصب محطة المعالجة في منطقة البلد بجدة التي تستوعب 80 ألف متر مكعب يومياً

وتحويل المصب إلى محطة المعالجة الثلاثية بالخمرة

إضافة إلى تحويل مصب محطة المعالجة بالرويس التي تستوعب 64 ألف متر مكعب إلى محطة المعالجة الثلاثية بالمطار .

وأفاد مدير وحدة الأعمال بالشركة المهندس محمد بن أحمد الزهراني, أن تحويل هذه المصبّات وإغلاقها بشكلٍ نهائي

يأتي ضمن منظومة تعزيز وتطوير مشاريع الخدمات البيئية “الصرف الصحي”، وزيادة سعة محطات المعالجة الثلاثية بجدة

مشيراً إلى أنه جرى تطوير وزيادة سعة محطة المطار من 250 ألف متر مكعب إلى 350 ألف متر مكعب

وتطوير وزيادة سعة محطة المعالجة بالخمرة من 250 ألف متر مكعب إلى 390 ألف متر مكعب .

وبين أن الشركة تعتزم استثمار المياه المعالجة والاستفادة منها

مؤكداً التزام الشركة في جميع مصباتها سواء القائمة أو التي تم تحويلها بالمقاييس والمعايير المعتمدة من هيئة الأرصاد

وحماية البيئة، ولافتاً الانتباه إلى أنه تجرى اختبارات يومية للمياه المعالجة من خلال المختبر الإقليمي بجدة

للتأكد من مطابقتها لتلك المواصفات والمعايير .

وثمّن الزهراني الجهود الكبيرة التي يبذلها صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين

أمير منطقة مكة المكرمة لإنجاح الخطط والبرامج التنموية في المنطقة

إضافة إلى توجيهات سموه التي كان لها الدور الفعّال لسرعة معالجة الإشكاليات البيئة في منطقة مكة المكرمة.

يُذكر أن محطة المعالجة المطار تخدم الأحياء الشمالية الوسطى وجزء من المنطقة الشمالية والجنوبية الوسطى

في حين تخدم محطة المعالجة الثلاثية بالخمرة جميع أحياء جنوب جدة

بالإضافة إلى محطتي رفع هما محطة الرفع بشمال جدة في المطار بطاقة قصوى مليون متر مكعب يومياً

ومحطة الرفع بجنوب جدة بطاقة قصوى أيضاً تقدر بمليون متر مكعب.