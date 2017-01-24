جمرك الرقعي يحبط تهريب مبالغ مالية وشخص ممنوع من السفر

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أحبط جمرك الرقعي محاولتين لتهريب شخص ممنوع من السفر في دولة الكويت جانب محاولة أخرى لتهريب مبالغ مالية بلغ مقدراها (200.000) ألف ريال وذلك في عمليتين منفصلتين.

وأفاد مدير عام جمرك الرقعي الأستاذ رحيم الحافي أنه في المحاولة الأولى عند قدوم إحدى الشاحنات بقصد العبور إلى إحدى

الدول العربية ” ترانزيت ” وبإنهاء إجراءاتها الجمركية اشتبه المراقب الجمركي بشخص يتجول بساحة الانتظار

وقال أنه عند إيقافه أفاد أنه قدم من دولة الكويت مع قائد الشاحنة القادمة بقصد العبور بعد أن تم إخفاءه بسرير السائق داخل

كبينة الشاحنة ووأضاف “بعد الاطلاع على بياناته تبين أنه ممنوع من السفر في دولة الكويت وحاول الخروج بطريقة غير مشروعة.

وأشار الحافي إلي أن المحاولة الثانية تمثلت في إحباط محاولة تهريب مبلغ مالي بعد قدوم مسافر بقصد المغادرة سيراً على

الأقدام وبإنهاء إجراءاته الجمركية عثر بحوزته على مبلغ مالي مقداره (200.000) ريال مخبأ داخل الملابس التي يرتديها ولم يتم

الإفصاح عنه

وبموجب المادة “14” من نظام مكافحة غسل الأموال يجب على كل مسافر سواء كان مغادراً أو قادماً

إلى المملكة العربية السعودية ويحمل مبالغ نقدية تزيد قيمتها عن (60.000) ريال الإفصاح عنها بتعبئة نموذج الإقرار لدى الجمرك.

وأكد مدير عام جمرك الرقعي على الجهود الكبيرة التي يبذلها رجال الجمارك في سبيل منع دخول أي من الممنوعات

إلى المملكة, وذلك واضح وجليّ من خلال إحباط العديد من محاولات تهريب الممنوعات عبر كافة المنافذ الجمركية.