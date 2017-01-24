القبض على مواطن مارس التفحيط داخل حديقة بالرياض “فيديو”
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تمكنت السلطات بالعاصمة الرياض اليوم من القاء القبض على مواطن قام بالتفحيط بسيارته بحي لبن بالرياض.
وأكد مدير مرور الرياض اللواء محمد شباب البقمي أنه فرق دوريات المرور تمكنت من القبض على صاحب المركبة
وايداعه التوقيف لاستكمال باقي الاجراءات النظامية بحقه.
وتداول عدد من الناشطين في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ، يظهر فيه ذلك المواطن هو يمارس التفحيط
داخل حديقة عامة بحي لبن في العاصمة الرياض، مما تسبب في احداث فوضى في الحديقة فضلاً عن تلف الأعشاب .
الوسوم:تفحيط
التصنيف: محليات
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