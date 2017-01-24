أكثر من 7700 مصنع منتج في المملكة وإلغاء ترخيص “1448” مصنعاً

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أظهرت إحصائيات وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية لعام 2016 أن إجمالي المصانع المنتجة في المملكة بلغ 7746 مصنعا حتى نهاية العام، مرتفعاً 10 في المئة عن عام 2015 ،

وتجاوز إجمالي تمويل المصانع تريليون ومئة وثلاثة عشر مليار ريال ، في حين تجاوز عدد القوى العاملة 1.042.000 عامل .

وبين مدير عام التراخيص والمتابعة الصناعية المهندس سعد بن عبدالله الغامدي، أن منطقة الرياض جاءت في المرتبة الأولى

من حيث عدد المصانع المنتجة حيث بلغت 3069 مصنعا، وجاءت المنطقة الشرقية في المرتبة الثانية بـ 1779 مصنعا

ثم منطقة مكة المكرمة بـ 1557 مصنعا ، كما أصدرت الوزارة 578 ترخيصا نهائيا خلال العام الماضي

في المقابل ألغيت تراخيص 1448 مصنعاً ( بناء على طلب المستثمر ، أو لثبوت عدم جدية المستثمر في التنفيذ )

كما أصدرت 16541 ترخيصا مبدئيا لإقامة مصنع .

وتسعى وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية لتشجيع وتنمية القطاع الصناعي في المملكة

من خلال تسهيل إجراءات الحصول على التراخيص اللازمة والإسهام في معالجة القضايا والمعوقات التي تحول دون تنفيذ

وتنمية القطاع، ليتواكب مع رؤية المملكة 2030 التي تركز على تنمية الصناعة

وزيادة مشاركة القطاع الغير نفطي في الناتج الإجمالي .